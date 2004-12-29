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    29 декабря 2004

    DefendAir Radio Shield — «клетка Фарадея» из краски или К вопросу о безопасности WLAN:

    16:20

    Настройщики: GameGain v.2.12.27.2004:

    15:00

    Настройщики: Throttle v.6.12.27.2004:

    14:35

    Altus увеличивает поставки CMOS-модулей на матрицах Micron:

    14:27

    Настройщики: SuperRam v.5.12.27.2004:

    14:10

    HGST обвиняет GS Magicstor в нарушении патентов — стандартная практика борьбы?:

    13:46

    Настройщики: PCMedik v.6.12.27.2004:

    13:45

    Настройщики: PCBoost v.3.12.27.2004:

    13:20

    Ricoh Caplio R1V — очередная 5-мегапиксельная камера компании:

    13:05

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 1787:

    12:55

    Диагностика: Chipinfo v.1.1.5:

    12:30

    Файловые обменники: eMule Plus v.1.1b:

    12:05

    Запись: Bart´s PE Builder v.3.1.2:

    11:40

    Новые драйверы от Omega для видеокарт ATI:

    11:15

    Мировой рынок памяти: после Рождества активность снизилась:

    11:05

    Настройщики: RivaTuner v.2.0 RC15.3 New Year Edition:

    10:50

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.3.61:

    10:25

    DSC-T33: новая 5-мегапиксельная камера Sony:

    10:21

    Утилиты: Symantec LiveUpdate v.2.6.14:

    10:05

    Новая версия BIOS для видеокарт GeForce 6600GT AGP:

    09:45

    Неофициальные драйверы ForceWare v.71.22 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    09:30

    Утилиты: NVFlash v.5.12:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 декабря):

    09:00

    Sharp PW-M100: словарь, работающий 400 часов:

    08:59

    Технологии WLAN получают новое развитие с чипами AL7230 и uw2452:

    08:45

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