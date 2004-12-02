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    2 декабря 2004

    DDR2 SDRAM: массового спроса нет. Как и предполагалось:

    19:02

    Снижения цен на диски CD-R и DVD+R/-R не будет:

    17:56

    LG.Philips LCD: инвестиции в фабрику ЖК-панелей 7 поколения начаты:

    17:28

    ModStream — серия 450 и 520 Вт БП OCZ:

    16:37

    ATI: X850 XT PE, X800 XL и иже с ними:

    15:37

    Albatron: вариант карты на GeForce 6600 с PCI-E на тепловых трубках:

    14:58

    Утилиты: ISO Commander v.1.5.060:

    11:15

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.67.03:

    10:50

    Драйверы KX Project v.5.10.0.3538c Beta для звука от Creative:

    10:25

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.0.2.10 Beta Rush:

    10:05

    Тестовые приложения: MemTest86+ v.1.40:

    09:45

    Утилиты: ManageDesk v.2.30.16:

    09:30

    Обновление прошивок для DVD-приводов BenQ:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 декабря):

    09:00

    KINGMAX представила 1-Гб SO-DIMM DDR 333 МГц:

    08:22

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