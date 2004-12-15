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    15 декабря 2004

    Диагностика: TaskInfo2003 v.6.0.0.122 Beta:

    18:55

    Альянс ZigBee выпустил финальные спецификации стандарта:

    18:55

    Cornice планирует выпускать миниатюрные ударопрочные жёсткие диски:

    18:50

    Интернет и сети: Bandwidth Monitor Extreme v.2.40:

    18:30

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.03 Build 004:

    18:05

    Утилиты: Asterisk Key v.7.0 Build 1207:

    17:40

    Настройщики: MagicTweak v.2.80:

    17:15

    CASIO QV-R62 — новая 6 мегапиксельная камера:

    17:02

    Антивирусы: CWShredder v.2.12:

    15:50

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.3.0.8 Build 1212 Final:

    15:25

    Новые низкопрофильные регистровые DDR400 SDRAM DIMM SMART Modular:

    15:02

    Тестовые приложения: Bench´emAll v.2.64:

    15:00

    Настройщики: GameGain v.2.12.13.2004:

    14:35

    Настройщики: Throttle v.6.12.13.2004:

    14:10

    Настройщики: SuperRam v.5.12.13.2004:

    13:45

    Настройщики: PCMedik v.6.12.13.2004:

    13:20

    Renesas демонстрирует MRAM для SoC:

    12:58

    Настройщики: PCBoost v.3.12.13.2004:

    12:55

    Диагностика: CPUInfo v.2.1.3:

    12:30

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.29.00.02 (Updated):

    12:05

    Toyota разработала прототипы средств передвижения 21 века:

    12:03

    IEDM: OxRRAM и d-finFET – новые технологии Samsung:

    11:59

    Настройщики: nLite v.0.99.5 Beta:

    11:40

    Broadcom входит в консорциум по разработке стандартов RDMA:

    11:30

    Общение в сети: AOL Instant Messenger v.5.9.3702:

    11:15

    Диагностика: HWiNFO32 v.1.50:

    10:50

    Мультимедиа: DVDFab v.2.56:

    10:25

    Мировой рынок памяти: после "золотого пересечения" цены замедлили рост:

    10:18

    IEDM: IBM, Chartered, Infineon и Samsung говорят о 65-нм технологии:

    10:08

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.71.20 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    10:05

    Неофициальные драйверы ForceWare v.66.94 для видеокарт на чипах NVIDIA (Windows 98/ME):

    09:45

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.4.12:

    09:30

    Обновление прошивок для приводов LG:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 декабря):

    09:00

    Shuttle CR40: пишущий DVD-привод для SFF-систем XPC:

    08:50

    Lexar представляет USB FlashCard – накопители минимальных размеров:

    06:27

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