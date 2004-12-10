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    10 декабря 2004

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.29.00.02:

    20:00

    Резервное копирование: Acronis True Image v.8.0 Build 786:

    19:35

    Диагностика: CPUSpy v.1.041:

    19:10

    Безопасность: Kerio WinRoute Firewall v.6.0.9:

    18:45

    Менеджеры закачек: Mass Downloader v.3.0 Build 577 SR-1:

    18:20

    Настройщики: Super Utilities v.4.2:

    17:55

    Утилиты: Hardinfo 2005 v.5.0 Build 2900:

    17:30

    Менеджеры закачек: Internet Download Manager v.4.03:

    17:05

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.2.8.9:

    16:40

    Чистильщики: System Cleaner v.4.96 Build 204:

    16:15

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.1.63:

    15:50

    Графика: ACDSee v.7.0.61:

    15:25

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.1.090:

    15:00

    Настройщики: PowerStrip v.3.55 Build 484:

    14:35

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.1.0 Final:

    14:10

    Настройщики: jv16 PowerTools 2005 Beta 1:

    13:45

    Panasonic: 3-мегапиксельная матрица ν Maicovicon и новые камеры для телефонов:

    13:34

    Текстовые редакторы: Win32Pad v.1.5.7:

    13:20

    Менеджеры закачек: GetRight v.5.2b:

    12:55

    FTP-серверы: Serv-U v.6.0.0.0:

    12:30

    DDR2: спроса так и нет, единственный выход — снижение цен:

    12:23

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA:

    12:05

    ATI FireGL V3100 — теперь опция для IBM Intellistation M30:

    11:51

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт ATI:

    11:40

    Безопасность: SpyBot-Search & Destroy v.1.4 Beta 1:

    11:15

    Smith&Associates: цены флэш-памяти продолжат падать:

    11:13

    Тестовые приложения: Passmark MonitorTest 2.2 Build 1002:

    10:50

    Утилиты: DVDIdle v.5.61:

    10:25

    Мировой рынок памяти: говорить о начале стабильного роста цен рано:

    10:25

    DisplaySearch: объем продаж ЖК-дисплеев в 3 кв. 2004 превзошел объем продаж ЭЛТ-мониторов:

    10:10

    Утилиты: DVD Region+CSS Free v.5.61:

    10:05

    Общение в сети: Trillian v.3.0 Build 959:

    09:45

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    09:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов AOpen:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 декабря):

    09:00

    SMIC: свой взгляд на противоречивость мнений:

    08:09

    Corsair выходит на рынок флэш-памяти:

    04:06

    Creative Zen Touch с 40-Гб жестким диском — ждем в продаже:

    00:50

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