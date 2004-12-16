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    16 декабря 2004

    Intel, HP и Itanium: официальные данные и комментарии:

    19:01

    Элементная база устройств с поддержкой DRM ширится: новый контроллер NEC:

    15:48

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.7.5.2:

    14:10

    AMD: наступление в Тайланде:

    14:04

    Запись: Acoustica MP3 CD Burner v.4.0 Build 95 Beta:

    13:45

    Linley Group: Intel увеличивает свою долю на рынке сетевых процессоров:

    13:30

    Компьютерные корпуса D.Vine: ПК как часть комплекса Home Theater:

    13:22

    Настройщики: Fresh UI v.7.25:

    13:20

    TwiSTER Pro DDR400 — еще одна промежуточная ступень TwinMOS на пути к DDR2:

    13:18

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.39:

    12:55

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.1.7:

    12:30

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.4.6:

    12:05

    Интернет и сети: VisNetic Firewall v.2.26:

    11:40

    LaCie представляет сетевую систему хранения данных Ethernet Disk:

    11:16

    Официальные драйверы ForceWare v.67.22:

    11:15

    Диагностика: CPUFSB v.2.2.15:

    10:50

    Мировой рынок памяти: ожидание контрактных цен:

    10:41

    Мультимедиа: Nic´s XviD Codec 14.12.2004:

    10:25

    Delkin BurnAway: теперь с возможностью записи на DVD:

    10:08

    Утилиты: Adobe Acrobat Reader v.6.0.3 Update:

    10:05

    Microsoft: пять обновлений системы безопасности для Windows:

    09:45

    Запись: Blindwrite Suite v.5.2.7:

    09:30

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.6.2:

    09:15

    Perfection 4990 Photo: новый сканер Epson:

    09:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 декабря):

    09:00

    NVIDIA GeForce 6200TC, официально:

    06:49

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