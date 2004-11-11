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    11 ноября 2004

    Sharp объявила о выпуске трёхшпиндельного бытового Blu-ray рекордера:

    18:00

    2 новых точки доступа 802.11a/g от Cisco с улучшенной безопасностью:

    17:20

    Itanium или всё же Itanic?:

    16:40

    Октябрь: ASUSTeK лидирует по поставкам системных плат:

    13:48

    FTP-клиенты: SmartFTP v.1.0 Build 983:

    13:20

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.5.1.95:

    12:55

    Антивирусы: W32.Mydoom@mm Removal Tool v.1.2.0:

    12:30

    Настройщики: PerfectDisk v.7.0:

    12:05

    TFT или CSTN? Страсти в секторе малогабаритных ЖК-панелей:

    11:55

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.2.3 Build 1110:

    11:40

    Кодеки: DivX Pro Alpha Build 1394 (Tritium):

    11:15

    45" и 65" LCD телевизоры от Sharp. Крупный формат — для внутреннего рынка:

    11:12

    Electronica 2004: MBOA объявил о разработке спецификаций PHY:

    11:09

    Мультимедийный ноутбук от Fujitsu — производительный центр развлечений:

    10:59

    Новые официальные HDTV Wonder драйверы от ATI:

    10:50

    Официальные драйверы для чипсетов nForce 3 под ОС Windows 64-bits:

    10:25

    Официальные драйверы от ATI под Linux:

    10:05

    Мировой рынок памяти: трейдеры переключаются на NAND-флэш?:

    10:01

    Новые драйверы для сетевых контроллеров SiS:

    09:45

    Обновление драйверов для видеокарт Matrox:

    09:30

    Настройщики: Gainward Expert Tools v.3.23:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 ноября):

    09:00

    Electronica 2004: Samsung демонстрирует 1-Гбит чип OneNAND флэш-памяти:

    09:00

    VGN-U750P: 5-дюймовый ноутбук Sony под Windows XP Pro:

    06:15

    RS480M2 и RX480M2: две системные платы MSI на Xpress 200:

    05:29

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