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    12 ноября 2004

    Top5 поставщиков DRAM в 3 квартале: оценка Gartner:

    16:43

    FlexView 121AH-D — "переносной" 12,1 дюймовый дисплей Eizo Nanao:

    16:02

    Видеокарты на процессорах 6 серии GeForce: теперь и от PNY:

    14:43

    FTP-серверы: RaidenFTPD v.2.4 Build 1799:

    14:10

    Менеджеры закачек: Mass Downloader v.3.0 Build 567:

    13:45

    NVIDIA запускает сертификационную программу для SLI:

    13:39

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.02 Build 005:

    13:20

    Dell присматривается к процессорам AMD:

    13:05

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.0 (от 11 ноября):

    12:55

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.3.0.6 Build 1111 Beta:

    12:30

    1 Гбит микросхемы NAND-флэш во втором квартале 2005 года подешевеют на 50%:

    12:20

    Неофициальные драйверы ForceWare v.67.50 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    12:05

    Кодеки: Codec v.7.8g:

    11:40

    Кодеки: Codec Pack All in 1 v.6.0.2.2:

    11:15

    Мультимедиа: GX::Transcoder v.2.10.2401 Beta 4e:

    10:50

    Gateway предлагает тихие и холодные бизнес решения ВТХ формата:

    10:38

    Утилиты: DVD Identifier v.3.5:

    10:25

    Японское фото дня: материнская плата формата BTX на рынке Японии:

    10:16

    Мультимедиа: DVDFab v.2.50 Beta 2:

    10:05

    Настройщики: Glonim v.1.00:

    09:45

    Microsoft: "Пираты, берегитесь Windows Update!":

    09:30

    Обновление прошивок для приводов BenQ, BTC, Pioneer и Samsung:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 ноября):

    09:00

    Intel: что CEO грядущий нам готовит?:

    06:58

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