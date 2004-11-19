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    19 ноября 2004

    WinFast A6600GT TDH — AGP-карта с GeForce 6600 GT от Leadtek:

    15:45

    Прощание с 2,8/3,0/3,2 и 3,4 ГГц процессорами Pentium 4 (Northwood):

    14:33

    ASUS A8N-SLI Deluxe — одна из первых ласточек новой большой серии:

    13:56

    Тайваньские производители системных плат попали в капкан Intel:

    13:41

    STMicroelectronics представила комплект для 2-мегапиксельных 3-режимных камер:

    12:53

    Realtek о беспроводных технологиях: о себе и о будущем:

    11:36

    MSI: в 2005 году намечен рост производства:

    10:42

    GeCube выпускает видеокарту X700PRO на тепловых трубках:

    10:38

    Мировой рынок памяти: близится нижний предел цен?:

    10:24

    Графика: ACDSee v.7.0.53:

    10:05

    Утилиты: MagicTwin v.1.59:

    09:45

    MAGPIX Pocket Photo Album: портативный фотоальбом за 100 долларов:

    09:34

    Официальные драйверы ForceWare v.67.20:

    09:30

    Обновление прошивок для приводов Nec:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 ноября):

    09:00

    PolarFLO представляет новые водонасосы:

    08:33

    Elpida создала чип DDR2-800 МГц, но выпускать его пока не будет:

    07:35

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