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    9 ноября 2004

    Утилиты: Ad-Aware Reference File SE SE1R18 8.11.2004:

    20:00

    FTP-клиенты: FlashFXP v.3.0.2 Build 1045 Final:

    19:35

    Безопасность: ZoneAlarm v.5.5.062:

    19:10

    Настройщики: GameGain v.2.11.8.2004:

    18:45

    Настройщики: Throttle v.6.11.8.2004:

    18:20

    Настройщики: SuperRam v.5.11.8.2004:

    17:55

    Настройщики: PCMedik v.6.11.8.2004:

    17:30

    Настройщики: PCBoost v.3.11.8.2004:

    17:05

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.1.6:

    16:40

    DOOM III на ноутбуке? Легко!:

    16:19

    Запись: CloneDVD 2 v.2.5.3.3:

    16:15

    Запись: Blindwrite Suite v.5.2.6b:

    15:50

    Настройщики: System Mechanic v.5.0с:

    15:25

    Мировой рынок памяти: выпуск в октябре увеличился:

    15:19

    Почтовые клиенты и фильтры: Eudora v.6.2.0.13 Beta:

    15:00

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.34 и K-Lite Mega Codec Pack v.1.16:

    14:35

    Фото дня: TV/FM-тюнер WinFast TV USB II в нашей лаборатории:

    14:34

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.29:

    14:10

    Мультимедиа: QuickTime Alternative v.1.39:

    13:45

    Веб-бразуеры: NetCaptor v.7.5.3:

    13:20

    Leadtek: видеокарты — миру, видеотелефоны — Франции:

    13:03

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт ATI:

    12:55

    AMD снижает цены Athlon 64 и Sempron. На Тайване:

    12:53

    Официальные бета-драйверы ATI Catalyst v.4.11 (Win 98/ME):

    12:30

    Новая линейка 8-бит микроконтроллеров от NEC:

    12:14

    Мультимедиа: Advanced X Video Converter v.3.9:

    12:05

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.0.1.401:

    11:40

    Мировой рынок памяти: спрос пока отсутствует:

    11:30

    Утилиты: UltraISO v.7.2.5.923 ME:

    11:15

    Кодеки: DJBCP Codec Pack v.4.1.1:

    10:50

    Утилиты: Intel Chipset Identification Utility v.2.90:

    10:25

    ORNAND: новая архитектура флэш-памяти Spansion:

    10:17

    Кодеки: YMPEG v.2.3:

    10:05

    Тестовые приложения: MemTest86+ v.1.30:

    09:45

    Неофициальные драйверы ForceWare v.66.42 для видеокарт на чипах NVIDIA (Windows 9x/ME):

    09:30

    Обновление прошивок для приводов Nec и Plextor:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 ноября):

    09:00

    Radeon Xpress 200: ответ ATI на nForce4:

    04:09

    «Золотая» Minox DC 4211: цифровая камера, осыпанная бриллиантами:

    01:05

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