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    23 ноября 2004

    Новые чипы Broadcom раздвигают горизонты сетей 802.11:

    19:17

    Рынок беспроводного сетевого оборудования: уверенный рост, хорошие перспективы:

    18:43

    PC-3200 Voltage eXtreme Gold — новая память OCZ:

    17:02

    FTP-клиенты: FTPRush v.1.0.0533 RC5:

    15:25

    Архиваторы: 7-Zip v.4.12 Beta:

    15:00

    Мультимедиа: ImTOO DVD Ripper v.2.0.28:

    14:35

    Мультимедиа: AnyDVD v.4.1.1.2:

    14:10

    В 2005 году Samsung продолжит снижать цены SDR SDRAM:

    14:07

    Утилиты: UltraISO v.7.2.5.926 ME:

    13:45

    Настройщики: A-Tuner v.1.9.12.6693:

    13:20

    Solio — солнечная "подзарядка" iPod и не только:

    13:20

    Настройщики: GameGain v.2.11.22.2004:

    12:55

    Настройщики: Throttle v.6.11.22.2004:

    12:30

    Sony Microdrive — не Memory Stick единым...:

    12:16

    Настройщики: SuperRam v.5.11.22.2004:

    12:05

    Новые, "принтерные" технологии для медицинских аэрозолей?:

    12:03

    Mobile AMD Sempron 3000+ для "тонких" ноутбуков — к сезону праздничных продаж:

    11:56

    Настройщики: PCMedik v.6.11.22.2004:

    11:40

    Canon планирует автоматизировать четверть японских производственных мощностей к 2007 году:

    11:16

    Настройщики: PCBoost v.3.11.22.2004:

    11:15

    Seagate выпускает обновленный вариант Cheetah — модель Cheetah15K.4:

    11:13

    Мировой рынок памяти: контрактные цены снижены, спотовые падают дальше:

    10:51

    Чистильщики: CleanCenter v.1.34.10:

    10:50

    Тестовые приложения: SiSoftware Sandra 2005 v.1.10.37:

    10:25

    Графика: Paint Shop Pro v.9.01:

    10:05

    IC Insights: прогноз результатов 2004 года:

    09:46

    Microsoft: обновление для Internet Explorer 6 под Windows XP Service Pack 2 (KB888240):

    09:45

    Утилиты: MSI LiveUpdate v.3.65:

    09:30

    Обновление драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    09:15

    LaCie d2 Hard Drive Extreme: внешние накопители с интерфейсом FireWire 800/400/USB 2.0:

    09:03

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 ноября):

    09:00

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