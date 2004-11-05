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    5 ноября 2004

    DualDisc — первая волна альбомов на новых носителях:

    18:46

    FTP-серверы: RaidenFTPD v.2.4 Build 1789:

    16:15

    Утилиты: txt2pdf v.7.5:

    15:50

    FTP-клиенты: FlashFXP v.3.0.2 Build 1044 Final:

    15:25

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.3.2:

    15:00

    Kingston строит самый крупный завод по сборке DIMM:

    14:46

    ASUSTeK станет лидером поставок видеокарт в 4 квартале?:

    14:36

    Утилиты: SpyBuddy v.3.2:

    14:35

    Безопасность: Kerio WinRoute Firewall v.6.0.8:

    14:10

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.02 Build 004:

    13:45

    Чипсеты ATI Radeon Xpress 200 — в ноябре?:

    13:25

    Безопасность: Kerio Personal Firewall v.4.1.2 Final:

    13:20

    Мировой рынок памяти: контрактные цены стабильны, спотовые снизились:

    13:13

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.6.1:

    12:55

    Обмен файлами: KaZaA v.3.0 Beta:

    12:30

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.0.9:

    12:05

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.1.0 RC2:

    11:40

    Infineon и новая технология соединения чипов:

    11:24

    Неофициальные бета-драйверы для чипсетов nForce 1/2/3:

    11:15

    Мультимедиа: MP3Gain v.1.3.2 Beta:

    10:50

    Фото дня: TV- и FM-тюнер Kworld Xpert TV-PVR USB2.0 в нашей лаборатории:

    10:30

    Обновление прошивок для приводов ASUS:

    10:25

    Официальные драйверы для аудио-кодеков VIA серии Envy24:

    10:05

    DigiMagic DM-180: еще один портативный накопитель Cardmedia:

    09:54

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS:

    09:45

    Утилиты: MagicTwin v.1.56:

    09:30

    Утилиты: AsusUpdate v.5.31.01:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 ноября):

    09:00

    BlueGene/L расставляет точки в суперкомпьютерном споре:

    08:35

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