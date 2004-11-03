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    3 ноября 2004

    Патентный конфликт LG и Matsushita, причина — плазменные панели:

    18:11

    Samsung представляет новую Smart Card IC на базе 512 Кб EEPROM:

    18:05

    Microsoft объявила о выходе русской версии программного продукта для учебных заведений и органов управления образованием — Microsoft Class Server:

    15:50

    Tungsten T5 будут поставляться на отечественный рынок полностью русифицированными Paragon Software:

    15:25

    Антивирусы: Trend Micro представляет антивирусный продукт Network VirusWall 300:

    15:00

    Функциональность WLAN в чипсетах Intel появится в 2005 году:

    14:46

    "Лаборатория Касперского" представляет три ключевых элемента систем корпоративной защиты:

    14:35

    Epson: самая миниатюрная 20-слойная плата:

    14:16

    Утилиты: Архивариус 3000 v.2.33:

    14:10

    Компания Serenity Systems International начала продажи виртуальной машины SVISTA 2004:

    13:20

    Менеджеры закачек: GetRight v.5.2a:

    12:55

    Настройщики: Advanced System Optimizer v.2.01.3:

    12:30

    Утилиты: SpyBot-Search & Destroy v.1.3.2b Beta:

    12:05

    PC-4200 EL Platinum — очередные модули DDR533 SDRAM OCZ:

    11:55

    Настройщики: Safe XP v.1.4.11.1:

    11:40

    WSTS ждет продолжения роста рынка полупроводников:

    11:37

    Утилиты: Recover My Files v.2.88:

    11:15

    Четыре новинки от Xerox: Phaser 5500, Phaser 3150, WorkCentre PE 120/120i и FaxCentre F116/F116L:

    10:56

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.5.1.94:

    10:50

    Мировой рынок памяти: спотовые цены падают, контрактные — уточняются:

    10:30

    Архиваторы: WinRAR v.3.41 Final:

    10:25

    Неофициальные драйверы Evolution для видеокарт Radeon:

    10:05

    Утилиты: Tray Helper v.4.5:

    09:45

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.1.2:

    09:30

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 ноября):

    09:00

    Fatal1ty AA8XE + X700XT= игровая платформа ABIT BulletProof:

    09:00

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