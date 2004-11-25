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    25 ноября 2004

    Manli выпускает X600PRO на шине PCI-E:

    18:45

    WinFast PX6200 TD — карта Leadtek с интерфейсом PCI Express:

    18:42

    BTC анонсирует 16х DVD-привод со встроенным 7-in-1 ридером:

    17:59

    Qbic Mania — новая серия SFF barebone Soltek на базе EQ3901:

    16:10

    Файловые обменники: LimeWire v.4.2.3:

    14:35

    Утилиты: #1 DVD Ripper v.1.3.36:

    14:10

    Лучше меньше, но надежнее — новые DVD-R/RW от Verbatim:

    14:08

    Запись: Burn4Free v.1.0.4.0:

    13:45

    Новый техпроцесс TSMC: станут ли лучше дисплеи мобильных телефонов?:

    13:33

    Диагностика: Intel Processor Frequency ID Utility v.7.2:

    13:20

    Компоненты DDR2 SDRAM: выход годных чипов низок, продажи низкие:

    12:59

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.1.4:

    12:55

    AMD: обновление роадмэпов по процессорам:

    12:50

    Антивирусы: F-Prot v.3.16a:

    12:30

    Семинар в салоне Остров Фото. 1 декабря.:

    12:22

    Архиваторы: PowerArchiver 2004 v.9.1:

    12:05

    Веб-браузеры: Mozilla v.1.8 Alpha 5:

    11:40

    BenQ объявила DVD-привод DW1620 Pro:

    11:23

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт ATI:

    11:15

    Новая политика Microsoft: дай показания и получи Windows XP бесплатно!:

    11:05

    Мировой рынок памяти: DDR400 и DDR266 сравнялись в цене:

    10:52

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA:

    10:50

    Общение в сети: Trillian v.3.0 Alpha Build 950:

    10:25

    Диагностика: SmartDoctor v.4.56/v.4.57:

    10:05

    Новая версия драйверов для видеокарт ASUS (чипсеты ATI):

    09:45

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    09:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов BenQ и Samsung:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 ноября):

    09:00

    Статистика: IDC о рынке серверов, Jon Peddie о рынке графических процессоров:

    07:19

    Celeron D 345 3,06 ГГц – «тихое» объявление и начало продаж:

    07:12

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