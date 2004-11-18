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    18 ноября 2004

    Фото дня: TV-тюнер GOTVIEW PCI DVD, адаптированный под Россию:

    16:03

    Файловые обменники: LimeWire v.4.2.2:

    14:35

    AOpen Aeolus 6600GT-DV128 — AGP-карта с 6600GT:

    14:25

    VENTO 3600 — новые корпуса ASUSTeK:

    14:12

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.7.5.0.3:

    14:10

    Безопасность: SpyRemover v.2.20:

    13:45

    Запись: CloneDVD v.3.0.1.5:

    13:20

    Очередной семинар в "Острове Фото". Макросъемка.:

    12:58

    Утилиты: SpyBuddy v.3.3:

    12:55

    Диагностика: ASTRA32 v.1.00 RC1:

    12:30

    Поставки цифровых телевизоров к 2008 году вырастут в 4 раза:

    12:13

    NEC Express5800/320Lb: Fault-Tolerant Linux-сервер:

    12:05

    Интернет и сети: IPCheck Server Monitor v.4.4.0.465/466:

    12:05

    Atmel представила новую линейку памяти для мобильных устройств:

    11:49

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.0 Build 33:

    11:40

    Общение в сети: IM2 v.1.4.3:

    11:15

    Toshiba RD-17V1: ТВ, DVD и ЖК-дисплей в одном устройстве:

    11:04

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.12.00:

    10:50

    Диагностика: OPN64 v.0.2.0:

    10:25

    Мировой рынок памяти: нетестированные микросхемы "продавливают" рынок:

    10:25

    Общение в сети: MSN Messenger 7.0 Build 0425 Beta:

    10:05

    Clio NXT: КПК Data Evolution, пять лет спустя...:

    10:03

    Texas Instruments и Ramtron выпустят 4-Мбит FRAM в 2005 году:

    10:02

    Неофициальные драйверы для ATA и SATA контролеров чипсетов Ali:

    09:45

    Неофициальные интегрированные драйверы для чипсетов ALI:

    09:30

    Обновление прошивок для приводов BTC и Nec:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 ноября):

    09:00

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