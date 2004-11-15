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    15 ноября 2004

    DG834GT — ADSL2+ модем/маршрутизатор NETGEAR:

    18:18

    Linksys Wireless-G CompactFlash (WCF54G) — WLAN-карта для КПК:

    17:55

    iPod с флэш памятью — демонстрация на MacWorld Expo?:

    16:21

    Smith & Associates: грядет рост цен компонентов DDR SDRAM и 8 Гбит NAND-флэш ?:

    15:38

    Spansion: перевод японской фабрики на 300-мм подложки:

    14:17

    Изменения в SOYO: смена совета директоров, отказ от выпуска системных плат:

    14:09

    Мультимедиа: The Core Media Player v.4.02:

    11:40

    NEC демонстрирует ZigBee-модуль на базе 78K0/KF1+:

    11:25

    Мультимедиа: DVDFab v.2.50 Final:

    11:15

    Micron: три матрицы для сотовых телефонов, одна — полнофункциональная камера:

    11:08

    Creative: MediaSource v.2.03.29:

    10:50

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    10:25

    Olympus в регионах: борьба за выживание на рынке цифровых фотокамер:

    10:07

    Обновление прошивок для приводов Teac:

    10:05

    XGI Technology: курс на PCI Express в 2005 году:

    09:57

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 ноября):

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 8 по 14 ноября 2004 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 8 по 14 ноября 2004 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 8 по 14 ноября 2004 года):

    09:00

    Новые дисплеи Iiyama: время отклика 10 мс, контраст 800:1:

    06:43

    NX6600 Platinum: новый графический адаптер MSI:

    06:08

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