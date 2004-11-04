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    4 ноября 2004

    Sound Blaster Audigy 4 Pro — в продаже с конца ноября:

    18:19

    Slim Super Multi приводы могут стать mainstream в будущем году:

    15:38

    Фото дня: "тайваньский Терминатор" Kworld V-Stream Studio TV Terminator в нашей лаборатории:

    14:35

    Запись: Acoustica MP3 CD Burner v.4.0 Build 94:

    14:10

    В Китае планируется ввод в эксплуатацию пяти 300 мм фабрик к 2006 году:

    14:00

    Безопасность: SpyRemover v.2.12:

    13:45

    Интернет и сети: IPCheck Server Monitor v.4.4.0.461:

    13:20

    Запись: Virtual CD v.6.0.0.6:

    12:55

    4" широкоформатный дисплей Samsung для плееров:

    12:35

    Настройщики: RadLinker v.2.018:

    12:30

    Общение в сети: Messenger Plus! v.3.40 Beta:

    12:05

    Каталогизаторы: Tag&Rename v.3.2 Beta 1:

    11:40

    Intel и Microsoft: совместная рекламная кампания для продвижения "цифрового дома":

    11:33

    Мультимедиа: VideoLAN v.0.8.0 Final:

    11:15

    Диагностика: HWiNFO v.4.9.5:

    10:50

    HiTi 641PS: портативный фотопринтер с печатью снимков до 15х18 см:

    10:33

    RightMark Memory Analyzer: обновление до v. 3.42:

    10:27

    RightMark Memory Analyzer: обновление до v. 3.42:

    10:25

    Мировой рынок памяти: контрактный рынок больше привлекает производителей:

    10:15

    Microsoft: обновление для Internet Explorer 6 под Windows XP Service Pack 2 (KB885932):

    10:05

    Диагностика: утилита диагностики для сетевых контроллеров RTL-8169 & 8 8110:

    09:45

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    09:30

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 ноября):

    09:00

    Imation выпустила Swivel Flash Drive емкостью 2 Гб:

    08:30

    ATI готовит 90-нм графический процессор с поддержкой SM 3.0:

    03:27

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