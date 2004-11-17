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    17 ноября 2004

    PowerEdge 1855 – серьёзный шаг Dell на рынок blade-серверов:

    18:12

    EPoX выпускает материнскую плату EP-5EPA+ на чипсете Intel 915:

    18:05

    AGP6600 и AGP6600GT — обновление модельного ряда карт Albatron:

    14:43

    Leadtek NVIDIA Quadro FX 4000 — официальный пресс-релиз:

    14:26

    Fujitsu Microelectronics представила 1 Мбит FRAM:

    13:58

    Утилиты: Ad-Aware Reference File SE SE1R19 14.11.2004:

    13:45

    Мультимедиа: MP3tag v.2.26a Beta:

    13:20

    Transcend обновляет линейку MMC и регистровых DIMM:

    13:10

    Утилиты: Архивариус 3000 v.2.47:

    12:55

    Мультимедиа: Mp3 Tag Assistant v.2.3:

    12:30

    Barracuda 7200.8: начаты поставки 400 Гб дисков:

    12:20

    Редакторы: WinHex v.11.9 Beta:

    12:05

    Диагностика: HDD Temperature v.1.4.205 Beta:

    11:40

    Мультимедиа: Zoom Player v.4.10 Beta 2:

    11:15

    Антивирусы: W32.Mydoom@mm Removal Tool v.1.3.0:

    10:50

    Чистильщики: Registry Healer v.4.3.0:

    10:25

    Мировой рынок памяти: в ближайшее время цены продолжат снижаться:

    10:11

    Настройщики: Super Utilities v.4.1:

    10:05

    Резервное копирование: Image for Windows v.1.47:

    09:45

    Тестовые приложения: 3DMark03 Patch — Build 350:

    09:30

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.67.02:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 ноября):

    09:00

    Intel – уже на втором месте по поставкам флэш-памяти:

    08:50

    GeForce 6600 GT на AGP-картах:

    07:35

    SX3: цифровой бинокль-камера от MAGPIX:

    07:25

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