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    24 ноября 2004

    Как "разогреть" жесткий диск с PATA-интерфейсом?:

    19:00

    Toshiba, Renesas и Samsung: чьи стратегии в секторе NAND-флэш лучше?:

    18:56

    ATI и NVIDIA: подготовка азиатского плацдарма:

    18:01

    Начато тестирование беспроводных сетей масштаба города в диапазоне 4,9 ГГц:

    17:42

    iSuppli: 256 Мбит компоненты DRAM могут подешеветь до 4 долларов и ниже:

    15:08

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.12.01:

    15:00

    Общение в сети: IM2 v.1.4.5:

    14:35

    Настройщики: Registry Defragmentation v.6.1c Beta:

    14:10

    Настройщики: Reg Organizer v.2.37:

    13:45

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.1.61:

    13:20

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.0 Build 35:

    12:55

    Дефицит процессоров и чипсетов скажется на снижении поставок ноутбуков:

    12:41

    Каталогизаторы: Tag&Rename v.3.2 Beta 2:

    12:30

    Каталогизаторы: Tag&Rename v.3.1.7:

    12:05

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.0.2.8 Beta Rush:

    11:40

    dk4010 и dr5100: новые цифровые камеры Rollei:

    11:31

    Почтовые клиенты и фильтры: BayesIt! v.0.7.5:

    11:15

    Мировой рынок памяти: цены снижаются, но спроса так и нет:

    11:07

    Нанотрубки любят воду:

    11:07

    И снова нанотрубки или меньше уже некуда? — нанотранзистор от Infineon:

    10:59

    Обмен файлами: KaZaA v.3.0 Final:

    10:50

    Настройщики: NVTweak (Coolbits 3D):

    10:25

    Philips выпускает новые 32-битные микроконтроллеры с оптимальным соотношением "цена-производительность":

    10:23

    Общение в сети: Trillian v.3.0 Alpha Build 948:

    10:05

    ATI Mobility Radeon X300 и X800 – новые решения для ноутбуков с шиной PCI Express:

    09:51

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    09:45

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    09:30

    Обновление прошивок для приводов Samsung:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 ноября):

    09:00

    Dell Inspiron 9200: новый ноутбук класса замены настольного ПК:

    08:59

    DVD Cruiser 16: еще одна новинка Alera Technologies:

    08:29

    Amacom представляет Flip2disk и Iodisk емкостью до 100 Гб:

    07:29

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