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    27 ноября 2004

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.1.62:

    15:25

    Утилиты: WinGuard Pro 2005 v.5.7.3.1:

    15:00

    Безопасность: pcInternet Patrol v.3.2.1:

    14:35

    Антивирусы: Symantec Trojan.Vundo Removal Tool v.1.2.4:

    14:10

    Запись: CloneDVD 2 v.2.5.4.3:

    13:45

    Диагностика: SpeedFan v.4.18:

    13:20

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.0.1.410:

    12:55

    Кодеки: YMPEG v.2.4:

    12:30

    Мультимедиа: DVDFab v.2.52:

    12:05

    Шедевр или подделка? Ответ даст фотография картины:

    11:46

    Солнце – по-прежнему самый лучший источник энергии:

    11:43

    Кодеки: DivX Pro Alpha Build 1408 (CoreBurn):

    11:40

    Мультимедиа: GX::Transcoder v.2.10.2434 Beta 5:

    11:15

    Бытовые DVD-рекордеры: цены падают, а спроса так и нет:

    11:14

    Диагностика: EasyTune5 v.B04.1001.1:

    10:50

    Диагностика: EasyTune4 v.B04.101901:

    10:25

    Утилиты: @BIOS v.B4.1021.1:

    10:05

    Официальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    09:45

    PDP и ЖК-телевизоры дешевеют, тенденция глобальна:

    09:36

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS:

    09:30

    Обновление прошивок для приводов Lite-On, Nec и Sony:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 ноября):

    09:00

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