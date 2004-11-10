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    10 ноября 2004

    Фото дня — Press-kit ATI RADEON Xpress 200 + Athlon64 3800+ в нашей лаборатории:

    20:38

    Гигабитные беспроводные сети не за горами?:

    18:31

    Внешние 1,8 дюймовые "винчестеры" от Iomega:

    18:07

    MPAA лоббирует закон о распространении фильмов через интернет:

    17:42

    Третий квартал NVIDIA: три удачных месяца:

    17:19

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.0 Build 31:

    16:15

    Настройщики: Reg Organizer v.2.37 Beta:

    15:50

    Настройщики: Diskeeper v.9.0 Build 509:

    15:25

    Утилиты: CDCheck v.3.1.2.1b:

    15:00

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 1705:

    14:35

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.1.067:

    14:10

    Безопасность: Outpost Firewall Pro v.2.5.370.370:

    13:45

    Dell и HP: 40% рынка ноутбуков в 2005 году:

    13:34

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.4.4:

    13:20

    Утилиты: True Launch Bar v.3.2:

    12:55

    Диагностика: ASUS PC Probe v.2.23.04:

    12:30

    WD Passport: внешние 40 и 80 Гб жесткие диски:

    12:22

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.1.0 Final:

    12:05

    SanDisk: новые варианты CF и PC Card на Electronica 2004:

    11:48

    Официальные драйверы ForceWare v.66.93:

    11:40

    Обновление прошивок для приводов ASUS, BTC и Nec:

    11:15

    PDP телевизоры Pioneer — плазменные панели становятся дешевле и доступнее:

    10:54

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 ноября):

    10:50

    Мировой рынок памяти: рост цен маловероятен:

    10:25

    Настройщики: Fresh UI v.7.22:

    10:25

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.9:

    10:05

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.2.3 Build 1105:

    09:45

    TSMC и UMC констатируют снижение спроса:

    09:35

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.0.2.5 Beta Rush:

    09:30

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.7.1.3 (Updated):

    09:15

    Промышленные модули SanDisk на Electronica 2004:

    09:14

    Интернет и сети: Win32Whois v.0.9.1:

    09:00

    Prego dp5200: новая 5-мегапиксельная камера Rollei:

    08:59

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