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    30 ноября 2004

    MP3 плеер от Sony — Walkman NW-HD3:

    17:38

    Фото дня: Два TV-тюнера VideoMate Action (Pro и Ultra) в нашей тестовой лаборатории:

    17:14

    Объявлен официальный запуск проекта «Digital Home», посвященного технологиям Цифрового Дома:

    16:44

    FTP-серверы: Serv-U v.5.2.0.3 Beta:

    15:50

    Редакторы: WinHex v.11.9:

    15:25

    Утилиты: Symantec LiveUpdate v.2.5.56.0:

    15:00

    Текстовые редакторы: BDV Notepad v.4.1:

    14:35

    Активная 5.1 акустика SVEN SPS-850 для PC по рекордно низкой цене:

    14:22

    Texas Instruments предложила новый референс-дизайн портативных аудиоплееров:

    14:16

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.72 Beta 3:

    14:10

    Настройщики: PC Accelerator 2005 v.1.2:

    13:45

    Утилиты: CMOSPwd v.4.4:

    13:20

    Настройщики: RadLinker v.2.025:

    12:55

    2005 год — переизбыток ЖК-панелей сохранится?:

    12:53

    Настройщики: GameGain v.2.11.29.2004:

    12:30

    Настройщики: Throttle v.6.11.29.2004:

    12:05

    Gartner: в Top10 производителей ПК возможны серьезные перестановки:

    11:55

    Настройщики: SuperRam v.5.11.29.2004:

    11:40

    Кулер VF700: активное охлаждение видеокарт от Zalman:

    11:32

    Война форматов HD DVD и Blu-ray продолжается, студии голосуют за HD DVD:

    11:26

    Настройщики: PCMedik v.6.11.29.2004:

    11:15

    Настройщики: PCBoost v.3.11.29.2004:

    10:50

    Видеоконтент в сети Интернет:

    10:46

    ND-3520A: новое поколение пишущих DVD-приводов NEC:

    10:36

    RightMark Memory Analyzer: обновление до версии 3.43:

    10:35

    RightMark Memory Analyzer: обновление до версии 3.43:

    10:35

    Утилиты: MSI LiveUpdate v.3.66:

    10:25

    Мировой рынок памяти: конец месяца, цены падают дальше:

    10:17

    Обновление прошивок для DVD-приводов MSI:

    10:05

    Рост рынка полупроводниковых микросхем в 2005 году может превысить 10%:

    09:51

    Диагностика: EasyTune5 v.B04.112601:

    09:45

    Утилиты: AsusUpdate v.6.01.01:

    09:30

    Утилиты: PowerChute Personal Edition v.1.5.1:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 ноября):

    09:00

    Dimension XPS Gen4: экстремальное игровое удовольствие от Dell:

    08:43

    Фото дня — Inno3D GeForce 6600GT в нашей лаборатории:

    03:13

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