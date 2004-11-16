  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    16 ноября 2004

    Настройщики: WinXP Manager v.4.8.7:

    20:00

    Резервное копирование: File Backup Watcher v.2.6.6:

    19:35

    Антивирусы: Avast! v.4.5.523:

    19:10

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 1710:

    18:45

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.28.00.10:

    18:20

    Утилиты: ClearInfo v.0.50 Final:

    17:55

    GA-8KNXP-9 — очередная плата на nForce 4:

    17:51

    Настройщики: GameGain v.2.11.15.2004:

    17:30

    Опрос iXBT Brand 2004 — выбор читателей: уточнение по торговой марке SVEN:

    17:25

    PowerColor X700XT — видеокарта Tul с бесшумным охлаждением:

    17:19

    Настройщики: Throttle v.6.11.15.2004:

    17:05

    Настройщики: SuperRam v.5.11.15.2004:

    16:40

    Настройщики: PCMedik v.6.11.15.2004:

    16:15

    Настройщики: PCBoost v.3.11.15.2004:

    15:50

    Утилиты: 007 Spy Software v.3.6:

    15:25

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.2.8.8:

    15:00

    Intel — массовое распространение BTX формата к 2006 году:

    14:37

    Утилиты: ManageDesk v.2.30.12:

    14:35

    Мультимедиа: 1by1 v.1.47:

    14:10

    Настройщики: nLite v.0.99.4 Beta 2:

    13:45

    Обмен файлами: eMule v.0.44d:

    13:20

    Новые драйверы Reactor для графики XGI:

    12:55

    PSC хватит четырех 12" фабрик для выхода в тройку лидеров:

    12:45

    Мультимедиа: VideoLAN v.0.8.1:

    12:30

    WLAN коммутатор и точка доступа Symbol:

    12:17

    Диагностика: CPU-Z v.1.25:

    12:05

    Мультимедиа: TMPEGenc v.2.524.63.181:

    11:40

    К 2008 году полупроводниковый рынок Китая станет самым крупным в мире:

    11:25

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт ATI:

    11:15

    XPC SB86i: первая pico-BTX SFF-система Shuttle:

    11:01

    Мультимедиа: DJBCP DVD Rip Pack v.2.1.5:

    10:50

    Envy24-II – новый звуковой PCI-контроллер от VIA:

    10:48

    Утилиты: MediaCodeSpeedEdit Tool v.1.0.1.0 для LiteOn DVD-Writers:

    10:25

    Мировой рынок памяти: тишина после праздников:

    10:15

    Утилиты: PXUpgrade32 v.1.24, CDR Info v.1.22 и PX Info v.1.22:

    10:05

    Официальные драйверы для встроенного звука AC97 (Vinyl Audio Codec) чипсетов VIA, Intel и SiS:

    09:45

    Обновление прошивок для приводов Samsung:

    09:30

    Обновление драйверов и ПО для IDE RAID-контроллеров ITE:

    09:15

    PX-716SA: новый пишущий DVD-привод Plextor с интерфейсом SATA:

    09:03

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 ноября):

    09:00

    P4 3,8 ГГц — плюс еще 200 МГц, никакого ажиотажа:

    07:02

    Pioneer: даешь запись более 500 Гб на DVD!:

    06:23

    Sony VAIO серии R: на базе Pentium 4 3,8 ГГц:

    05:51

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018