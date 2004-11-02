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    2 ноября 2004

    Spansion LLC выходит на рынок флэш-памяти с SPI и выпускает 512 Мбит компонент NOR flash:

    18:47

    Интернет и сети: iNetAdviser v.4.3:

    15:50

    Мультимедиа: MP3tag v.2.26:

    15:25

    Утилиты: DBACentral for MySQL v.1.2.1:

    15:00

    Все ноутбуки тайваньских компаний будут выпускаться в Китае:

    14:44

    Настройщики: WinXP Manager v.4.8.6.2:

    14:35

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.72 Beta 2:

    14:10

    OKI: увеличение присутствия в Китае:

    13:53

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.5.1.93:

    13:45

    О снижении цен на чипсеты Intel 26 декабря:

    13:35

    Настройщики: GameGain v.2.11.1.2004:

    13:20

    GME225B — Bluetooth мышь IOGEAR с зарядкой аккумуляторов через USB:

    13:13

    Vanguard уходит с рынка DRAM — во благо себе?:

    13:00

    Настройщики: Throttle v.6.11.1.2004:

    12:55

    Настройщики: PCMedik v.6.11.1.2004:

    12:30

    Настройщики: SuperRam v.5.11.1.2004:

    12:05

    Настройщики: PCBoost v.3.11.1.2004:

    11:40

    Новинки рынка портативных медиаплееров на базе процессоров Sigma:

    11:33

    Настройщики: nLite v.0.99.3 Beta:

    11:15

    Базы данных: MySQL 4.0.22:

    10:50

    Мировой рынок памяти: предпраздничных закупок не наблюдается:

    10:39

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.3.0.6 Build 1101 Beta:

    10:25

    Мультимедиа: CladDVD .NET v.3.5.5:

    10:05

    Запись: CDBurnerXP Pro v.3.0.116:

    09:45

    Отчет SIA за сентябрь: поводов для беспокойства нет. Для оптимизма — тоже:

    09:35

    Утилиты: PlexTools Professional v.2.18:

    09:30

    Официальные драйверы для SATA/IDE RAID-контроллеров VIA:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 ноября):

    09:00

    925XE Neo Platinum: новая системная плата MSI с CPU Ratio Unlock:

    07:13

    Intel Pentium 4 EE 3,46 МГц и 925XE Express, официально:

    05:44

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