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    1 ноября 2004

    Каталогизаторы: All My Movies v.3.1:

    16:15

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.1.96 Beta:

    15:50

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.0.2.4 Beta Rush:

    15:25

    Отчет ASUS, Gigabyte, MSI и ECS о результатах работы в третьем квартале:

    15:13

    FTP-серверы: RaidenFTPD v.2.4 Build 1760:

    15:00

    SO-DIMM третьих компаний: Toshiba предлагает программу замены ноутбуков:

    14:56

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Manager v.1.17:

    14:35

    Transcend обновляет линейку модулей для маршрутизаторов Cisco 2600XM:

    14:23

    Настройщики: PowerStrip v.3.54 Build 476:

    14:10

    Утилиты: Recover My Files v.2.86:

    13:45

    Аналитики: 65 нм процесс мало кого будет интересовать в 2005 году:

    13:28

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.2.8.5:

    13:20

    Fujitsu на REALTORS Expo: двусторонний сканер ScanSnap fi-5110EOX:

    13:03

    Новые драйверы Reactor для графики XGI:

    12:55

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Intel:

    12:30

    IPS Alpha — совместное предприятие Hitachi, Toshiba, Matsushita Electric:

    12:20

    Мультимедиа: MP3DirectCut v.1.38:

    12:05

    Мультимедиа: SubEdit Player Build 4011:

    11:40

    Winbond увеличит поставки памяти Infineon:

    11:38

    Мультимедиа: MP3tag v.2.25o Beta:

    11:15

    Обновление прошивок для CD/DVD приводов Samsung:

    10:50

    Официальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    10:25

    Мировой рынок памяти: поставки нетестированных микросхем дестабилизируют обстановку:

    10:07

    Новая версия драйверов для TV/FM-тюнеров ASUS:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 ноября):

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 25 по 31 октября 2004 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 25 по 31 октября 2004 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 25 по 31 октября 2004 года):

    09:00

    Madison 9M: ждем 8 ноября:

    07:12

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