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    22 ноября 2004

    Почтовые клиенты и фильтры: Mail Monitor v.1.11 Beta:

    20:00

    Настройщики: Fresh UI v.7.23:

    19:35

    Настройщики: Reg Organizer v.2.37 Beta 2:

    19:10

    Утилиты: CDCheck v.3.1.3.0:

    18:45

    BravoPro — новый профессиональный CD/DVD дубликатор от компании Primera:

    18:38

    Настройщики: Registry Defragmentation v.6.1b:

    18:20

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.4.5.1:

    17:55

    Диагностика: IBM/Hitachi Drive Fitness Test v.4.00:

    17:30

    Взрывной рост рынка записываемых DVD дисков и замедление роста рынка CD-R:

    17:20

    Настройщики: RegSnap v.4.8.1420:

    17:05

    Цены на панели для ЖК телевизоров диагональю 30-32 дюйма продолжают снижаться:

    16:56

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.3.0.6 Build 1119 RC1:

    16:40

    Запись: DeepBurner Pro v.1.2.5.157:

    16:15

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.5.2.96:

    15:50

    Предварительные данные о видеокартах на процессорах X850:

    15:49

    Albatron K8X890 Pro — плата на VIA K8T890 Pro:

    15:34

    Настройщики: Safe XP v.1.4.11.20:

    15:25

    STMicroelectronics обновляет линейку NAND-флэш в миниатюрном корпусе:

    15:20

    Утилиты: DVD Region+CSS Free v.5.59:

    15:00

    Утилиты: DVDIdle v.5.59:

    14:35

    Настройщики: TuneUp Utilities 2004 v.4.1.2318:

    14:10

    Обмен файлами: WinMX v.3.54 Beta 3:

    13:45

    Спрос на услуги тестирования NOR-флэш снижается:

    13:34

    Антивирусы: F-Prot v.3.16/v.4.4.8:

    13:20

    Мультимедиа: WinAmp v.5.06:

    12:55

    Диагностика: OPN64 v.0.2.5:

    12:30

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.3.55:

    12:05

    Договор NVIDIA и Intel не пугает тайваньских производителей чипсетов:

    11:53

    V-Tec V-MMV — британский ответ iPod:

    11:40

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.7.5.1.1:

    11:40

    Обмен файлами: eMule v.0.44d Build 2:

    11:15

    Мультимедиа: WinDVD Platinum v.6.0.6.83:

    10:50

    Официальные бета-драйверы для чипсетов NVIDIA nForce 1/2/3:

    10:25

    GA-K8NSP-SLI: поддержка "Dual GPU" от GIGABYTE?:

    10:22

    TV класса "slim": вызов престижным плоско-панельным телевизорам:

    10:16

    Утилиты: Intel Application Accelerator RAID Edition v.4.6.0.6758:

    10:05

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Broadcom:

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 15 по 21 ноября 2004 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 15 по 21 ноября 2004 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 15 по 21 ноября 2004 года):

    09:00

    Нанотехнологии для спорта – от мячей до носков:

    06:18

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