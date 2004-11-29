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    29 ноября 2004

    Менеджеры закачек: Fresh Download v.7.18:

    17:40

    Conexant: новые видеодекодеры для HDTV:

    17:27

    FTP-серверы: Serv-U v.5.2.0.2 Beta:

    17:15

    Утилиты: Ad-Aware Reference File SE SE1R20 25.11.2004:

    16:40

    Olympus µDIGITAL 500 — камера с новым ЖК-экраном:

    16:39

    Мультимедиа: Feurio! v.1.68:

    16:15

    Утилиты: IsoBuster Pro v.1.6.0.28 Beta:

    15:50

    Запись: EASY Burning v.1.74.1:

    15:25

    Мультимедиа: Audiotools v.5.10:

    15:00

    Утилиты: Архивариус 3000 v.2.58:

    14:35

    Интернет и сети: BearShare v.4.7.0 Beta 34:

    14:10

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.3.3:

    13:45

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.4.60:

    13:20

    Два CPU, два канала памяти, два GPU… Что дальше?:

    13:20

    MURAMASA PC-MP40H и PC-MP50G: ноутбуки Sharp на Efficeon TM8800:

    13:10

    Диагностика: TaskInfo2003 v.6.0.0.120:

    12:55

    Настройщики: Diskeeper v.9.0 Build 511:

    12:30

    ProMOS сокращает мощности для контрактного производства: обратный процесс начался:

    12:29

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.2.3 Build 1126:

    12:05

    Мировой рынок памяти: производители модулей избавляются от излишков:

    11:49

    Утилиты: Recover My Files v.2.91:

    11:40

    Поставки системных плат в 2005 году: ожидается 10% рост:

    11:39

    Процессор Cell — анонс сегодня, выпуск — в 2005 году?:

    11:21

    Настройщики: RadLinker v.2.024:

    11:15

    Утилиты: DVD Identifier v.3.5.1:

    10:50

    Поставки DRAM и процессоров в октябре увеличились, пользователи предпочитают ПК видеомагнитофону:

    10:32

    Мультимедиа: WinAmp 5.06 – лазейка для хакеров:

    10:25

    Интернет и сети: BWMeter v.2.2.0:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 ноября):

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 22 по 28 ноября 2004 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 22 по 28 ноября 2004 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 22 по 28 ноября 2004 года):

    09:00

    GSA-5160D: новый пишущий DVD-привод LG:

    05:14

    ПК Philips: десять лет спустя…:

    02:12

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