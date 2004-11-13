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    13 ноября 2004

    Интернет и сети: LanScope v.2.9:

    17:05

    Интернет и сети: "Битрикс: Управление сайтом":

    16:40

    Novell Linux Desktop — первая настольная Linux, созданная для корпоративных пользователей:

    16:15

    Panda Software: недельный отчет о вирусах:

    15:50

    Антивирусы: Panda WebAdmin Antivirus:

    15:25

    Новый Panda GateDefender серии 8000:

    15:00

    LEng Optima, бесплатная система русификации карманных персональных КПК, теперь поддерживает ICQ:

    14:35

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.7.5.0.1:

    14:10

    Редакторы: DHTML Menu Builder v.4.9.010:

    13:45

    Веб-браузеры: Opera v.7.60 Tech Preview 3:

    13:20

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.1.3:

    12:55

    65-нм техпроцесс у Intel и TSMC: внедрение к концу 2005 года, готовая продукция — в 2006:

    12:36

    Настройщики: PowerStrip v.3.54 Build 478:

    12:30

    Интернет и сети: BWMeter v.2.1.1:

    12:05

    Настройщики: Asmw PC-Optimizer v.7.10:

    11:40

    Менеджеры закачек: InstantGet v.1.98:

    11:15

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.4.58:

    10:50

    Настройщики: XP Smoker v.4.4:

    10:25

    Оптимизм SEMI – результат ошибки:

    10:16

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.4.11 (Win XP):

    10:05

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.3.50:

    09:45

    Официальная бета-версия драйверов Catalyst v.4.12:

    09:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG, Nec и Samsung:

    09:15

    SEMI: рынок полупроводникового оборудования вырастет в 2005 году на 50%:

    09:13

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 ноября):

    09:00

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