  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    31 мая 2004

    DynaMO 1300LT и 640LT: новые внешние магнитооптические приводы Fujitsu:

    17:55

    Intel: новые OEM-цены, новые позиции в прайс-листе:

    17:33

    Настройщики: Throttle v.6.5.31.2004:

    16:00

    DECam: 500-мегапиксельная камера для фотографирования «темной энергии»:

    15:58

    Настройщики: PCBoost v.3.5.31.2004:

    15:35

    Настройщики: SuperRam v.5.5.31.2004:

    15:10

    Настройщики: PCMedik v.6.5.31.2004:

    14:45

    ASUS S-presso: новый стильный barebone:

    14:27

    Интернет и сети: IPMonitor v.5.1 Build 530:

    14:20

    ESV-289U — Dual DVD-привод AOpen:

    14:01

    Утилиты: RegCool v.2.491 Beta 1:

    13:55

    BLISS 505C — новый ноутбук на 90-нм Pentium M:

    13:44

    Фото дня: референс-карта S3 на Delta Chrome в нашей лаборатории:

    13:37

    Безопасность: Kerio WinRoute Firewall v.6.0.0 RC3:

    13:30

    Мультимедиа: Zoom Player v.4.00 RC1:

    13:05

    FTP-клиенты: FlashFXP v.3.0.0 Build 1001 RC3:

    12:40

    Настройщики: Super Utilities v.2.7:

    12:15

    KENOX «альфа» 5: заявка Samsung на успех в цифровой фотографии:

    12:07

    Чистильщики: CleanCenter v.1.33.89:

    11:50

    Новым процессорам Intel – новую стратегию поставок:

    11:32

    Новые драйверы для игровых контроллеров Saitek:

    11:25

    Утилиты: Magic BIOS v.1.7:

    11:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 31 мая):

    10:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 24 по 30 мая 2004 года):

    10:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 24 по 30 мая 2004 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 24 по 30 мая 2004 года):

    10:00

    Kingmax: RS-MMC, miniSD и HS-MMC:

    08:47

    И снова об ATI: предвкушая X600 и X300:

    08:23

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018