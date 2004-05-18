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    18 мая 2004

    Dell Axim X30 — обновленная версия X3/X3i:

    16:30

    TSMC присоединяется к X Initiative, начинает выпуск 130-нм чипов по X Architecture:

    16:05

    Ответы на 24 загадку из истории компьютерного железа:

    15:12

    Память Toshiba: настоящее и будущее:

    14:04

    NVIDIA продвигает свой стандарт видеоадаптеров на PCI Express для ноутбуков:

    13:55

    MPCore: многоядерная микропроцессорная архитектура ARM:

    12:35

    JetFlash DSC — USB-накопитель Transcend со встроенной камерой (или наоборот?):

    11:58

    P4TSV: новая системная плата Biostar на чипсете 865G:

    11:49

    AMD Opteron 850, 250, 150: трио для 2x и 4x-процессорных систем:

    11:21

    Spansion: две новых линейки NOR-флэш:

    10:53

    OEM-цены на пишущие 8х DVD-приводы упали ниже $100:

    10:36

    Мировой рынок памяти: приближается нижний предел цен:

    09:59

    Nintendo представляет следующее поколение Gameboy, Sony – скоро начнет продажи PSP:

    01:11

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