  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    3 мая 2004

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R301 02.05.2004:

    17:40

    Мультимедиа: RadLight v.4.0 Pre-Beta 1 Build 11:

    17:15

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.2.4:

    16:50

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.0.0.2 Beta Build 0501:

    16:25

    Запись: CloneDVD 2 v.2.0.8.4:

    16:00

    Настройщики: Tweak FX v.5.50 RC1:

    15:35

    Резервное копирование: File Backup Watcher v.2.6.0:

    15:10

    Безопасность: SpyRemover v.1.63:

    14:45

    Мультимедиа: IrfanView v.3.91:

    14:20

    Мультимедиа: IrfanView v.3.91:

    14:20

    Настройщики: StyleXP v.2.04:

    13:55

    Новые драйверы от Omega для NVIDIA:

    13:30

    Неофициальные драйверы ForceWare для видеокарт на чипах NVIDIA:

    13:05

    Кодеки: ffdshow Build 01-05-2004:

    12:40

    Microsoft: исправление для Windows Media Player 9:

    12:15

    Philips DVP 630: бюджетный DVD-проигрыватель для российского рынка:

    11:57

    Новые драйверы для сетевых контроллеров SiS:

    11:50

    Обновление прошивок для приводов MSI:

    11:25

    Новые версии драйверов для сетевых контроллеров Broadcom:

    11:05

    ScanMaker i900: 6400х3200 dpi сканер Microtek:

    11:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 мая):

    10:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 26 апреля по 2 мая 2004 года):

    10:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 26 апреля по 2 мая 2004 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 26 апреля по 2 мая 2004 года):

    10:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018