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    29 мая 2004

    Каталогизаторы: All My Movies v.2.8:

    16:50

    Интернет и сети: TMeter v.4.6.235 & TTR:

    16:25

    Интернет и сети: iNetFormFiller v.2.5:

    16:00

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R311 27.05.2004:

    15:35

    Файловые обменники: LimeWire v.4.0.5:

    15:10

    Безопасность: SpyRemover v.2.00:

    14:45

    Мультимедиа: BlazeMedia Pro v.5.1:

    14:20

    Настройщики: WinBoost v.4.80:

    13:55

    Мультимедиа: TVTool v.9.6.4:

    13:30

    Диагностика: Intel Processor Frequency ID Utility v.7.0:

    13:05

    Запись: CDBurnerXP Pro v.2.2.5:

    12:40

    Диагностика: IBM/Hitachi Drive Fitness Test v.3.68:

    12:15

    Rover Computers анонсировала ноутбуки на Dothan:

    12:08

    Обновление прошивок для приводов Mitsumi:

    11:50

    Обновление драйверов для видеокарт ASUS (NVIDIA):

    11:25

    Обновление драйверов для видеокарт ASUS (Radeon):

    11:05

    Nikon Coolpix 4100 — Coolpix 3200 с 4 мегапиксельной матрицей:

    10:48

    Диагностика: SmartDoctor v.4.33:

    10:45

    Обновление драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    10:30

    Утилиты: AsusUpdate v.5.28.01:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 мая):

    10:00

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