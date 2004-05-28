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    28 мая 2004

    MP3 плеер iRiver H300 — будет ли европейский анонс?:

    17:07

    Настройшики: BeFaster v.3.4:

    16:50

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.0.0.6 Beta Build 0528:

    16:25

    Менеджеры закачек: Fresh Download v.7.0:

    16:00

    Мировой рынок памяти: в снижении цен виновато китайское правительство?:

    15:57

    Sony Cyber-Shot DSC-P120: «черный» вариант DSC-P100:

    15:47

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.6.8:

    15:35

    Утилиты: BootStar v.8.27:

    15:10

    Настройщики: Actual Transparent Windows v.2.6:

    14:45

    Toshiba на IDIS: QVGA OLED-дисплей для сотовых и дисплей-камера:

    14:34

    ELSA GLADIAC 940 128MB — очередная карта на GeForce 6800:

    14:23

    Настройщики: WinXP Manager v.4.8.3.3:

    14:20

    Фото дня: Prolink 5900XT Golden Limited и Powercolor X800 Pro в нашей лаборатории:

    14:07

    Настройщики: StartRight v.1.21:

    13:55

    FTP-клиенты: FlashFXP v.3.0.0 Build 999 RC2:

    13:30

    Интернет и сети: WinGate v.6.0.0.942 Beta 2:

    13:05

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт ATI:

    12:40

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.2.09:

    12:15

    yepp YP-60 — серия "спортивных" MP3-плееров Samsung:

    12:14

    В 2004 году рынок полупроводниковых чипов подойдет к отметке в $200 млрд.:

    11:51

    Настройщики: X-Setup Pro v.6.6 Final:

    11:50

    QBIC EQ3801 — barebone-система Soltek на NVIDIA nForce3-250Gb:

    11:43

    Утилиты: ATI Tray Tools v.1.0.0.322:

    11:25

    Канун Computex 2004: системная плата VIA EPIA SP:

    11:11

    ATI представит 0,11-мкм Radeon X300 1 июня:

    11:09

    Microsoft: Service Pack 1 для Exchange Server 2003:

    11:05

    Канун Computex 2004: планы TwinMOS:

    10:46

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On и Pioneer:

    10:45

    Новая версия драйверов для клавиатур BTC:

    10:30

    Официальные драйверы для видеокарт ATI под Linux:

    10:15

    Мировой рынок памяти: Computex стимулирует закупки:

    10:04

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 мая):

    10:00

    Тайваньские производители готовят чипсеты и платы под PCI Express:

    00:31

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