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    11 мая 2004

    Мультимедиа: Digital Media Converter v.1.6:

    18:05

    Утилиты: Advanced Batch Converter v.3.9.03:

    17:40

    Веб-бразуеры: NetCaptor v.7.5.1:

    17:15

    Настройщики: Reg Organizer v.2.2 Beta:

    16:50

    Настройщики: Throttle v.6.5.10.2004:

    16:25

    Настройщики: PCBoost v.3.5.10.2004:

    16:00

    AMD Athlon 642800+ и 2700+: 130-нм мобильные процессоры на 90-нм ядре:

    15:55

    Настройщики: SuperRam v.5.5.10.2004:

    15:35

    Настройщики: PCMedik v.6.5.10.2004:

    15:10

    Официальные драйверы для чипсетов nForce 1/2/3:

    14:45

    Toshiba и NAND-флэш: выживает агрессивный:

    14:39

    Портативный ТВ-тюнер InnoDV: новое компактное решение InnoVISION:

    14:24

    Кодеки: Codec Pack All in 1 v.6.0.1.0:

    14:20

    Общение в сети: Windows Messenger v.6.0.4074.0:

    13:55

    Samsung снижает цены NAND-флэш, новичкам придется туго:

    13:39

    Обновление прошивок для приводов Pioneer:

    13:30

    Casio: топливные батареи готовы, но на рынке появятся в 2007 году:

    13:07

    Диагностика: ASUS PC Probe v.2.22.09:

    13:05

    Вновь о Dothan и том, как отменили Tejas:

    12:41

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 мая):

    12:40

    Vaio VGN-U70 — "наладонник" с полноценной Windows XP Pro:

    12:22

    Почтовые клиенты и фильтры: CheckMail v.1.5.0:

    12:15

    Интернет и сети: BWMeter v.1.6.0:

    11:50

    Canon PowerShot S60: до свидания, S50!:

    11:50

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.1.3 Beta:

    11:25

    ATI Radeon 9550 выходит на мировой рынок:

    11:21

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R303 08.05.2004:

    11:05

    DDR PC-4800 EL DIMM — OCZ продолжает разгоняться:

    10:53

    Настройщики: AMS Fast Defrag v.2.17.0305:

    10:45

    Интернет и сети: ProxyInspector for WinGate v.2.7:

    10:30

    Интернет и сети: ProxyInspector for ISA Server v.2.5a:

    10:15

    Утилиты: Ad Muncher v.4.52:

    10:00

    Мировой рынок памяти: постпраздничная "раскачка":

    09:53

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