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    13 мая 2004

    Eve Mobile Gaming Console — мобильная игровая приставкa VIA:

    16:12

    Sony, IBM и Toshiba представят Cell в четвертом квартале:

    15:44

    smc PENTAX-DA 14mm F2.8 ED — второй объектив Pentax для *ist D:

    14:58

    Intel снижает цены на чипсеты, тайваньские производители опасаются потерять рынок:

    14:50

    Samsung: ноутбуки на топливных батареях — в будущем году:

    14:23

    Текстовые редакторы: BDV Notepad v.2.2:

    12:45

    AF 24-60mm F2.8 EX DG — новый объектив Sigma для цифровых SLR-камер:

    12:42

    Тестовые приложения: Battery Eater Pro v.2.22:

    12:15

    DDR2 SDRAM: перспективы с точки зрения DRAMeXchange:

    12:06

    Мультимедиа: WinDVD Tweaker Pro v.4.48:

    11:50

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.0.0.5 Beta Build 0507:

    11:25

    Microsoft уходит с рынка WLAN:

    11:07

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.3.1.73:

    11:05

    Мировой рынок памяти: сезонное снижение спроса во всей красе:

    10:57

    Интернет и сети: Apache HTTP Server v.1.3.31:

    10:45

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.4.5 (Win2k/XP):

    10:30

    Обновление прошивок для приводов Lite-On:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 мая):

    10:00

    Новые слухи о планах Intel после отмены Tejas:

    01:05

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