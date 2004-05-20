  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    20 мая 2004

    Pioneer планирует выпуск 43" и 50" плазменных телевизоров:

    18:56

    Почтовые клиенты и фильтры: Eudora v.6.1.1:

    18:30

    Утилиты: UltraISO v.7.1 ME:

    18:05

    Запись: Virtual CD v.6.0:

    17:40

    Антивирусы: PestPatrol v.4.4.3.36:

    17:15

    Новая утечка: 7 КПК HP, готовящихся к выпуску:

    17:10

    Редакторы: WinHex v.11.5:

    16:50

    Почтовые клиенты и фильтры: MailWasher Pro v.4.1:

    16:25

    Seiko Epson представляет 32-разрядный RISC-микропроцессор для карманных словарей:

    16:17

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2005 v.1.0:

    16:00

    Фото дня: системная плата ASUS A8V/Deluxe/WiFi-G в нашей лаборатории:

    15:36

    Настройщики: TweakNow Accelerator XP v.2.0.2:

    15:35

    Утилиты: WinGuard Pro 2004 v.5.6.7.5:

    15:10

    Samsung SDI представляет свой вариант OLED-дисплея: с диагональю 17 дюймов:

    14:46

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.1.32:

    14:45

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.25.00.03:

    14:20

    600 Вт БП Enermax — корейцы уже покупают:

    14:09

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.2.7:

    13:55

    Утилиты: DVDIdle v.3.65:

    13:30

    WinFast A400TDH — вариант карты Leadtek на GeForce 6800:

    13:19

    Утилиты: DVD Region-Free v.3.65:

    13:05

    Мультимедиа: AnyDVD v.3.6.2.4:

    12:40

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.23:

    12:15

    Новые ноутбуки и проекторы IBM – для бизнеса и не только:

    12:09

    Acer TravelMate 2500 — новая линейка SOHO-ноутбуков:

    12:08

    Мультимедиа: QuickTime Alternative v.1.33:

    11:50

    Pentax Optio S30 — результат неудачных продаж S40?:

    11:38

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.26 и K-Lite Mega Codec Pack v.1.02:

    11:25

    Новые драйверы от Omega для Radeon:

    11:05

    Обновление прошивок для цифровых камер Olympus:

    10:45

    Официальный сборник драйверов для чипсетов AMD 8000:

    10:30

    Мировой рынок памяти: цена всех микросхем DDR снизилась ниже 5 долларов:

    10:22

    Обновление драйверов для процессоров AMD и Intel:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 мая):

    10:00

    RoverShot RS-515z — 5 мегапиксельная камера Rover Computers:

    09:52

    Ferrari DIGITAL MODEL 2003: необычная камера Olympus с обычными характеристиками:

    02:13

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018