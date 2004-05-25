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    25 мая 2004

    Новые Dothan 755 (2,0 ГГц) замечены в японской рознице:

    15:30

    Minox DD100: 2,1 млн. пикселей в миниатюре:

    14:45

    HDPS-M1 — портативное устройство от Sony для хранения данных:

    14:41

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamPal v.1.55 Beta:

    13:45

    Менеджеры закачек: Internet Download Accelerator v.3.1:

    13:20

    Фото дня: TV-тюнер V-Stream Xpert TV-PVR 883 от Kworld Computer в нашей лаборатории:

    13:12

    Тайваньские производители системных плат готовят ценовую сенсацию:

    13:03

    Настройщики: Tweak FX v.6.0 Final:

    12:55

    Утилиты: WinGuard Pro 2004 v.5.6.7.9:

    12:30

    Настройщики: Throttle v.6.5.24.2004:

    12:05

    SanDisk 256 Мб Wi-Fi SD: драйвера под Palm OS нет и пока не предвидится:

    11:56

    Philips представила 19-дюймовый монитор с временем отклика 12 мс:

    11:51

    Настройщики: PCBoost v.3.5.24.2004:

    11:40

    Настройщики: SuperRam v.5.5.24.2004:

    11:15

    Оптические реалии: двухслойные 12x DVD+R приводы Iomega/BenQ, двухслойные 16x приводы AOpen:

    11:10

    Настройщики: PCMedik v.6.5.24.2004:

    10:50

    Новое свойство нанотрубок: управляемая полупроводимость:

    10:38

    Эльбрус: 600 российских инженеров в штате Intel, на окончание сделки — 90 дней:

    10:32

    Безопасность: ZoneAlarm v.5.0.590.015:

    10:25

    Мировой рынок памяти: грядет корректировка цен SDR SDRAM и NAND-флэш:

    10:04

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 мая):

    10:00

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