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    5 мая 2004

    Sasser или Проприетарные ОС — панацея?:

    17:18

    Dothan будет представлен 10 мая:

    16:51

    VIA повышает цены на свои чипсеты:

    15:46

    Motorola DCT6400 — новая set-top платформа с поддержкой HDTV:

    14:46

    PCMCIA о детализирует программу соответствия решений стандарту ExpressCard:

    13:51

    ATI RADEON X800, официально:

    13:43

    DX7440, CX7530/7330 — три камеры EASYSHARE от Kodak:

    12:27

    GF 6800 Ultra + водяное охлаждение = Gainward CoolFX PP! Ultra/2600 GS:

    12:22

    Флэш-накопители с USB — устройства №1 на мировом рынке. К 2005 году:

    11:31

    Запись: NeroMIX v.1.4.0.21:

    11:25

    Мультимедиа: Nero Media Player v.1.4.0.21:

    11:05

    KanguruMicro MP3 Pro — плеер-флэшка с функцией диктофона:

    11:04

    Запись: Nero Burning Rom v.6.3.1.10:

    10:45

    Драйверы для мониторов Belinea:

    10:30

    Мировой рынок памяти: прогнозируемый нижний порог цен 256 Мбит чипов — 4,50 доллара:

    10:18

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Nec:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 мая):

    10:00

    Поставки цифровых камер растут благодаря снижению цен на флэш-память:

    07:05

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