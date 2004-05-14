  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    14 мая 2004

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.6:

    19:00

    Настройщики: TweakRAM v.4.1:

    18:55

    Антивирусы: Anti-Trojan Shield v.1.4.0.7:

    18:50

    Настройщики: Safe XP v.1.4.5.15:

    18:45

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.8.2 Beta 1:

    18:40

    Мультимедиа: Tag&Rename v.3.1 Beta 4:

    18:35

    Диагностика: SpeedFan v.4.12:

    18:30

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт ATI:

    18:25

    Настройщики: ATITool v.0.0.20:

    18:20

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов MSI:

    18:15

    Настройщики: Winfox v.2.0.40.302:

    18:10

    Новые драйверы для модемов Broadcom:

    18:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 мая):

    18:00

    Карты на ATI X800Pro: вот и версии Hightech Information System:

    17:03

    Луна в мае (Съемка на пределе технических возможностей камер):

    16:42

    Samsung обогнала LG.Philips LCD по поставкам панелей:

    14:30

    IBM представила TotalStorage FAStT100 и привод TotalStorage 3592:

    13:54

    Wi-Fi в телевизионном диапазоне — предложение FCC:

    13:07

    Infineon готовится выделить производство DRAM в отдельную компанию?:

    11:03

    Мировой рынок памяти: грядут новые ценовые войны:

    10:07

    VAIO Pocket VGF-AP1 — MP3-плеер Sony, "конкурент" iPod:

    09:34

    Philips выпустила 90-нм «систему-на-чипе»:

    09:18

    DVR-ABN8W: пишущий DVD+R9-привод I-O DATA:

    07:07

    iView MediaPro 2.5 — теперь и для Windows:

    02:43

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018