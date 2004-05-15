  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    15 мая 2004

    Тестовые приложения: Bench´emAll v.2.58 Beta:

    20:00

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.12:

    19:35

    Мультимедиа: ChrisTV v.3.70:

    19:10

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.3.98 Build 001:

    18:45

    Утилиты: RegCool v.2.409:

    18:20

    Настройщики: Registry Mechanic v.3.0:

    17:55

    Безопасность: SpyRemover v.1.64:

    17:30

    Мультимедиа: JetAudio v.6.0.4:

    17:05

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.8.2 Final:

    16:40

    Менеджеры закачек: Net Transport v.1.87:

    16:15

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.2.11 Beta 5:

    15:50

    Новые WHQL-драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    15:25

    Обновление прошивок для видеокарт NVIDIA:

    15:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG и Teac:

    14:45

    Обновление драйверов для видеокарт Leadtek Winfast PVR2000:

    14:30

    Обновление прошивок для видеокарт ATI Radeon 9200SE:

    14:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 мая):

    14:00

    Новые Prescott станут mainstream только в середине 2005 года?:

    13:23

    Новый рекорд производительности поставят за $25 млн.:

    12:36

    Seagate: Barracuda 7200.7 SATA с NCQ обгоняет "десятитысячники":

    10:16

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018