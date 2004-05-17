  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    17 мая 2004

    NEC ND-2510A: пишем и двухслойные диски:

    19:27

    Интернет и сети: AdsCleaner v.4.0:

    18:30

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.1.2:

    18:05

    Мультимедиа: MP3tag v.2.21a:

    17:15

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R304 16.05.2004:

    16:50

    HGST: рост рынка 1,8" дисков диктует необходимость расширения производства:

    16:50

    Почтовые клиенты и фильтры: InboxShield v.3.1:

    16:25

    Leaf Valeo 22Wi/17Wi — цифровые задники с Bluetooth-модулем:

    16:14

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 1482 Beta:

    16:00

    MT9M111: 1,3-мегапиксельнй сенсор Micron, не требующий вспышки:

    15:42

    Настройщики: Super Utilities v.2.6:

    15:35

    Настройщики: WinXP Manager v.4.8.3.2:

    15:10

    Referent 300 модель 2 — новый ноутбук KLONDIKE:

    14:50

    Утилиты: WinGuard Pro 2004 v.5.6.7.1:

    14:45

    Менеджеры закачек: HiDownload v.5.2:

    14:20

    Загадка № 24 из истории и современной жизни компьютерного железа:

    14:00

    Мультимедиа: RealOne Player v.10.0 Final (Build 6.0.12.872):

    13:55

    Thermaltake XTunner: управляем вентиляторами системы удаленно:

    13:52

    Кодеки: Koepi´s XviD Codec v.1.0.0 Final 09052004:

    13:30

    Настройщики: RadLinker v.1.009:

    13:05

    Hynix: 2 Гб registered DIMM теперь на 1 Гбит компонентах:

    12:53

    Кодеки: ffdshow Build 14-05-2004:

    12:40

    Прототип блока головок для чтения/записи CD/DVD/Blu-Ray Disc от Sony:

    12:29

    Microsoft: Service Pack 2 Build 2126 для Windows XP:

    12:15

    Неофициальные драйверы ForceWare для видеокарт на чипах NVIDIA:

    11:50

    Трио от Albatron: 6800GT, 6800U, 6800:

    11:39

    Обновление прошивок для приводов Plextor:

    11:25

    Новая версия драйверов и утилит для сетевых карт Intel:

    11:05

    Sony представит портативный видеопроигрыватель до конца 2004 года:

    11:02

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 мая):

    10:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 10 по 16 мая 2004 года):

    10:30

    ARM вновь выходит на рынок DSP, расширяет бизнес:

    10:26

    Все драйверы прошедшей недели (с 10 по 16 мая 2004 года):

    10:15

    Hynix сместила в рейтинге Infineon, подбирается к Micron:

    10:07

    Все BIOS прошедшей недели (с 10 по 16 мая 2004 года):

    10:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018