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    12 мая 2004

    FED-дисплеи Samsung SDI: первые дисплеи на нанотрубках:

    18:39

    Новая версия 2.2 Photoshop Camera Raw plug-in:

    17:45

    Семь новых графических плат на Radeon X 800:

    17:12

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.10:

    16:50

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.7.0.5:

    16:25

    Canon официально прекращает выпуск аналоговых видеокамер:

    16:03

    Веб-браузеры: Offline Explorer v.3.1.1571 SR1 (все версии):

    16:00

    Мультимедиа: Quintessential Player v.4.51:

    15:35

    Новые поколения V-DSL обеспечат до 50 Мбит/с:

    15:28

    Если NAND-флэш подорожает, то ненадолго:

    15:17

    Запись: Blindwrite Suite v.5.1.7:

    15:10

    HF703UE — очередная "ЭЛТ-семнашка" iiyama с увеличенной яркостью:

    14:47

    Интернет и сети: Bandwidth Monitor Extreme v.2.31:

    14:45

    Внешний MO-привод Olympus: читаем 1,3 Гб диски:

    14:22

    Чистильщики: Driver Cleaner v.3.1:

    14:20

    NVIDIA начинает продажи Personal Cinema FX 5700:

    14:20

    Настройщики: WindowsBlinds v.4.3:

    13:55

    Samsung: 256 Мбит Mobile DRAM с шиной x32:

    13:34

    Чистильщики: HDCleaner v.2.360:

    13:30

    Чистильщики: CleanCenter v.1.33.80:

    13:05

    Новый каталог технических описаний проекторов и плазменных панелей NEC:

    12:44

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.2.3:

    12:40

    AX800: новая серия видеоадаптеров ASUS на Radeon X800:

    12:27

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.2.6:

    12:15

    Безопасность: Kerio Personal Firewall v.4.1.0 Beta 1:

    11:50

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт ATI:

    11:25

    Веб-браузеры: Opera v.7.50 Build 3778 Final?:

    11:05

    Microsoft: исправление для Windows XP:

    10:45

    Мировой рынок памяти: спроса все нет:

    10:38

    Официальная версия AGP-драйверов для чипсетов SiS:

    10:30

    Обновление прошивок для CD-приводов Mitsumi:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 мая):

    10:00

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