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    4 мая 2004

    Настройщики: RAM Saver Pro v.3.6:

    19:10

    Мультимедиа: DVD2SVCD v.1.2.2 Build 1:

    18:45

    Настройщики: RadLinker v.1.008:

    18:20

    Диагностика: Chipinfo v.1.0.0 Final:

    17:55

    Поставки DRAM в 2004 г.: первые результаты:

    17:53

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamPal v.1.54 Beta:

    17:30

    Чистильщики: HDCleaner v.2.358:

    17:05

    IBM Power5, официально:

    16:51

    Общение в сети: AOL Instant Messenger v.5.5.3595:

    16:40

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.0.6 Final:

    16:15

    Обмен файлами: eMule v.0.42f:

    15:50

    Кодеки: DJBCP Codec Pack v.3.0.0 Final:

    15:25

    Поставки графических адаптеров в 2004 г., первые результаты:

    15:14

    Утилиты: ASUS Ai Booster v.1.01.07:

    15:05

    Microsoft: Service Pack 2 Build 2120 для Windows XP:

    14:45

    Официальные драйверы для аудио-кодеков VIA серии Envy24:

    14:30

    Неофициальные драйверы ForceWare для видеокарт на чипах NVIDIA:

    14:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 мая):

    14:00

    Кремниевые наночастицы для полупроводниковой промышленности и медицины:

    13:40

    ASUS впереди всех тайваньских производителей:

    11:25

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