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    6 мая 2004

    Новый 10-Гбит сетевой адаптер Intel PRO/10GbE:

    17:39

    MVX20i и MVX25i: две новых цифровых видеокамеры Canon:

    17:33

    Чипсет VIA K8T800 Pro для платформы AMD64, официально:

    16:54

    Запись: Acoustica MP3 CD Burner v.3.01 Build 69:

    16:10

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R302 03.05.2004:

    16:00

    Утилиты: Work With Registry v.3.80:

    15:50

    Настройщики: FitW v.4.3.0.4750:

    15:40

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.3.1.71:

    15:30

    Настройщики: RegSnap v.4.6.1308:

    15:20

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.68:

    15:10

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.0.0.5 Beta Build 0505:

    15:00

    Ricoh Caplio GX — новая организация объектива:

    14:56

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.2.5:

    14:50

    UMC-AMIC: микросхемы SRAM по 90-нм технологии:

    14:42

    Утилиты: Complete Internet Cleanup v.2.5:

    14:40

    TSMC разработала MIM-память, готова к массовому производству по 110-нм нормам:

    14:30

    Обмен файлами: eMule v.0.42g:

    14:30

    Запись: Alcohol 120%/52% v.1.9.2.1705:

    14:20

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Nec и Sony:

    14:10

    Обновление прошивок для бытовых DVD-плееров KISS:

    14:00

    Новые драйверы для ATI Mobility Radeon 9000 IGP:

    13:50

    Cisco представила WLAN-модуль для Catalyst 6500:

    13:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 мая):

    13:40

    Чистильщики: HDCleaner v.2.359:

    13:30

    CanoScan 5200F: новый 2400x4800 dpi сканер Canon:

    12:29

    Motorola MPx — с точки зрения организации памяти — нестандартный Pocket PC:

    12:09

    PSC: выпуск микросхем на 12" фабрике — вынужденная мера:

    11:43

    TrueLight Heat Spreader — светящиеся системы для охлаждения памяти от Thermaltake:

    10:43

    Мировой рынок памяти: новые контрактные цены снижены, спотовые — скачут:

    10:08

    Нейронные сети облегчат пересылку пакетов в Wi Fi:

    10:06

    Похоже, Athlon XP останется без поддержки PCI Express...:

    10:00

    Aspire 2010: новый ноутбук Acer на Centrino:

    07:45

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