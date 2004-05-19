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    19 мая 2004

    Веб-браузеры: Avant Browser v.9.02 Build 026:

    20:25

    Глава отделения памяти Infineon ушел — решение о продаже бизнеса принято?:

    18:34

    Elpida расширяет линейку 0,11-мкм DRAM для бытовой электроники:

    16:09

    Запись: Blindwrite Suite v.5.1.9:

    15:35

    Epson создала OLED-дисплей диагональю 40 дюймов:

    15:27

    Общение в сети: ICQ Lite v.4.01 Build 1668:

    15:10

    MSI Radeon RX800 PRO — 256 Мб видеокарта с Тайваня:

    15:07

    FTP-клиенты: FlashFXP v.3.0.0 Build 996 RC1:

    14:45

    Веб-браузеры: Mozilla v.1.7 RC2:

    14:15

    Xacti DSC-S4 и DSC-S3 — новинки Sanyo:

    14:04

    Embedded Processor Forum: VIA раскрывает детали Esther:

    13:57

    Официальные драйверы для видеокарт NVIDIA Quadro:

    13:50

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.2.08:

    13:25

    Кодеки: Codec Pack All in 1 v.6.0.1.1:

    13:05

    Matsushita планирует стать мировым лидером по поставкам плазменных панелей:

    12:47

    Новые WHQL-драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    12:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов AOpen, LG, Nec, Samsung и Sony:

    12:30

    Новая версия драйверов для мобильной графики чипсетов ATI Radeon M6:

    12:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 мая):

    12:00

    Фото дня: USB-тюнер MSI VOX USB2.0 TV BOX в нашей лаборатории:

    11:48

    GSA-4120B — 5x DVD-RAM привод Hitachi-LG Data Storage:

    11:09

    Aspire 1620: новая серия ноутбуков Acer класса «замены настольного ПК»:

    10:36

    Мировой рынок памяти: в ближайшее время роста цен не ожидается:

    10:20

    PX-AV100U — очередное устройство видеозахвата Plextor:

    10:18

    Sony: три привода под Professional Disc for DATA:

    09:41

    DSC-F88: новый этап в эволюции цифровых камер Sony:

    09:00

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