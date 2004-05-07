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    7 мая 2004

    Фото дня: тюнер AVerTV Studio Model 307 в нашей тестовой лаборатории:

    18:09

    Первый квантовый чип появится через два года:

    17:07

    Tejas, Jayhawk и их "сыновья": в ожидании некролога:

    15:46

    Утилиты: UniTest System v.4.9.5:

    15:35

    Утилиты: ICE Mirror Build 1.2a:

    15:10

    Утилиты: ICE Book Reader Professional v.6.5:

    14:45

    FTP-серверы: RaidenFTPD v.2.4 Build 1320:

    14:20

    Microsoft о будущем Tablet PC:

    14:09

    Интернет и сети: Alchemy Eye v.5.9:

    13:55

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.0 (от 6 мая):

    13:30

    Планы тайваньских производителей по выпуску крупногабаритных ЖК-панелей:

    13:17

    Утилиты: DVD Region-Free v.3.62:

    13:05

    Утилиты: DVDIdle v.3.62:

    12:40

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.4.38:

    12:15

    2004 год обещает стать рекордным для полупроводниковой отрасли:

    12:09

    Настройщики: WinXP Manager v.4.8.3.1:

    11:50

    Настройщики: Fresh UI v.7.08:

    11:25

    LSI Logic начала серийный выпуск 2-канального PCI-X Ultra320 SCSI-контроллера:

    11:21

    Засилье корейских плееров — модели YEPP YP-T5H и YP-T5V:

    11:20

    Сборщик и Пользователь – лицом к лицу:

    11:16

    Тестовые приложения: PCMark 2004 Build 120:

    11:05

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    10:45

    Обновление прошивок для бытовых DVD-плееров Phillips:

    10:30

    Обновление BIOS и драйверов для RAID-контроллеров HighPoint:

    10:15

    Ценовая политика ATI в отношении Radeon 9100 PRO IGP будет агрессивной:

    10:14

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 мая):

    10:00

    Stilo 3715: новый корпоративный ноутбук iRU:

    07:50

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