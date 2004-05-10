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    10 мая 2004

    Веб-браузеры: MultiZilla v.1.6.3.2f:

    21:00

    Настройщики: Registry Defragmentation v.5.0f:

    20:35

    Мультимедиа: MP3tag v.2.21:

    20:10

    Утилиты: RegSeeker v.1.35 Beta:

    19:45

    Настройщики: PC Accelerator 2004 v.2.3:

    19:20

    Настройщики: TweakNow Accelerator XP v.2.0.1:

    18:55

    Настройщики: WinBoost v.4.78:

    18:30

    Настройщики: Tweak FX v.6.0 RC1:

    18:05

    Чистильщики: Winnow Cleaner v.3.4:

    17:40

    Безопасность: Kerio WinRoute Firewall v.6.0.0 RC2:

    17:15

    Менеджеры закачек: ReGet Pro v.4.0:

    16:50

    Менеджеры закачек: ReGet Deluxe v.4.0 Build 208:

    16:25

    Менеджеры закачек: GetRight v.5.2 Beta 1:

    16:00

    Dothan: новая эра в мобильных технологиях, новое слово в производстве. Официально:

    15:47

    Настройщики: Samurize v.1.5.0:

    15:35

    Веб-браузеры: Opera v.7.50 Preview 6 Build 3768:

    15:10

    Обновление драйверов для процессоров AMD Athlon 64:

    14:45

    Мультимедиа: BeSweet v.1.5 Beta 27:

    14:20

    Кодеки: ffdshow Build 08-05-2004:

    13:55

    Настройщики: XP-AntiSpy v.3.81:

    13:30

    Диагностика: NVIDIA System Utility v.1.08.09:

    13:05

    Мультимедиа: WinMPG Video Convert v.5.5:

    12:40

    Утилиты: Tray Helper v.4.2:

    12:15

    Microsoft: обновление для Internet Explorer 6 SP1:

    11:50

    Обновление драйверов для чипсетов ATI:

    11:25

    Настройщики: Gainward Expert Tools v.3.16:

    11:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 мая):

    10:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 3 по 9 мая 2004 года):

    10:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 3 по 9 мая 2004 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 3 по 9 мая 2004 года):

    10:00

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