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    26 мая 2004

    Toshiba демонстрирует 12,1" и 14,1" ЖК-дисплеи для ноутбуков, 3,5" дисплей КПК:

    19:16

    Тайваньские поставки системных плат в мае могут сократиться по сравнению с апрелем:

    18:34

    Утилиты: Rapid File Defragmentor Build 208:

    17:45

    Уникальные возможности Dothan: разгон до 2,4 ГГц и производительность на уровне Athlon 64 3400+:

    15:43

    NVIDIA против ATI или О чистоте конкуренции:

    14:49

    Файловые менеджеры: Frigate v.3.24:

    14:45

    Мультимедиа: MP3tag v.2.21g Beta:

    14:20

    iRU представляет свои ноутбуки на Dothan:

    14:11

    Текстовые редакторы: BDV Notepad v.3.0 Beta:

    13:55

    Hewlett-Packard представляет новые многофункциональные устройства для дома и небольшого офиса:

    13:37

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R310 23.05.2004:

    13:30

    Фото дня: "двухслойный" привод NEC ND-2510A в нашей тестовой лаборатории:

    13:22

    Утилиты: RegCool v.2.490 Beta 1:

    13:05

    PSC и Nanya спешно внедряют 0,11-мкм технологию, ProMOS не торопится:

    12:52

    Веб-браузеры: MyIE2 v.0.9.27:

    12:40

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.3.1.74:

    12:15

    DVD-RAM: начинается новый этап в истории стандарта:

    11:53

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.6.7:

    11:50

    Интернет и сети: IPMonitor v.5.1 Build 517:

    11:25

    Toshiba представила 12,1" ЖК-дисплей с технологией ACIT:

    11:15

    Интернет и сети: SecureCRT v.4.1.6:

    11:05

    Беглый взгляд на рынок NAND-флэш:

    10:50

    Безопасность: Kerio Personal Firewall v.4.1.0 Beta 2:

    10:45

    Новая версия драйверов для сетевых контроллеров от VIA:

    10:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    10:15

    RADEON 9800 PRO со 128-битной шиной памяти в продаже — будьте внимательны!:

    10:12

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 мая):

    10:00

    Dell анонсирует недорогие лазерные принтеры и MFP для малого бизнеса:

    08:58

    Acer представил ноутбуки на Dothan:

    07:58

    CP-9500DW: фотографический термопринтер Mitsubishi:

    00:59

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