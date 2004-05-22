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    22 мая 2004

    Файловые обменники: LimeWire v.4.0.4:

    21:00

    Почтовые клиенты и фильтры: G-Lock SpamCombat v.1.51 Build 275:

    20:35

    Настройщики: Fresh UI v.7.10:

    20:10

    Утилиты: Advanced Font Viewer v.2.21:

    19:45

    FTP-клиенты: AbsoluteFTP v.2.2.5:

    19:20

    Интернет и сети: SecureCRT v.4.1.5:

    18:55

    Текстовые редакторы: EditPad Pro v.5.3.2:

    18:30

    Мультимедиа: Alt WAV MP3 WMA OGG Converter v.3.3:

    18:05

    Мультимедиа: MP3tag v.2.21e Beta:

    17:40

    Безопасность: pcInternet Patrol v.3.0 Build 19:

    17:15

    Мультимедиа: XVid;-) v.2.1:

    16:50

    Запись: Blindwrite Suite v.5.1.10:

    16:25

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.16:

    16:00

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.4.40:

    15:35

    Веб-браузеры: Mozilla v.1.8 Alpha1:

    15:10

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.60:

    14:45

    Диагностика: Hmonitor v.4.1.4.2:

    14:20

    Базы данных: MySQL 4.0.20:

    13:55

    Запись: Nero Burning Rom v.6.3.1.13:

    13:30

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт ATI:

    13:05

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.3.00:

    12:40

    Кодеки: ffdshow Build 20-05-2004:

    12:15

    Microsoft: DirectX 9.0c v.4.09.0000.0904:

    11:50

    Обновление BIOS и драйверов для RAID-контроллеров HighPoint:

    11:25

    Официальные интегрированные драйверы для чипсетов ALI:

    11:05

    LocationFree TV — Wi-Fi телевизор Sony — ждем осенью:

    11:03

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    10:45

    Неофициальные драйверы ForceWare для видеокарт на чипах NVIDIA:

    10:30

    Официальные бета-драйверы для видеокарт ATI под Windows XP 64-bit:

    10:15

    Фото дня: GA-K8NSNXP и K8N Neo Platinum на nForce 3 250 в нашей лаборатории:

    10:08

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 мая):

    10:00

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