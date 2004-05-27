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    27 мая 2004

    HMP-A1 — плеер Sony с 20 Гб жестким диском:

    18:22

    Sony: Bluetooth GPS-адаптер и CF-адаптер для КПК Clie:

    17:47

    И вновь о “нечестных” 90-нм чипах: под подозрением – UMC:

    16:11

    ATI обновляет техпроцессы, новые чипы — в следующем месяце?:

    13:51

    Модули Corsair XMS-XL — обновление линейки:

    13:22

    SP-AG40DT/UPT/GPT — три карты на процессорах NVIDIA GeForce 6800:

    12:29

    IWILL DK8E — "сестра" DK8N, линейка платформ рабочих станций продложается:

    11:33

    Фото дня: устройство видеозахвата Xpert DVD MAKER USB 2.0 в нашей лаборатории:

    11:32

    OCZ: новые модули, новые приоритеты:

    10:46

    80x 12 Гб CFII Pretec — где же интересы пользователей?:

    10:28

    Мировой рынок памяти: производители "вытягивают" цены?:

    09:51

    LaCie анонсировала внешний пишущий двухслойный DVD-привод:

    07:57

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