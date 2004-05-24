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    24 мая 2004

    Conexant в готовности выпустить два новых декодера:

    18:27

    ATI и NVIDIA желают перемирия:

    17:59

    Интернет и сети: LanScope v.2.8:

    16:50

    Nanya: прогресс в секторе графической DRAM:

    16:36

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.7.0.5.4:

    16:25

    Архиваторы: PowerZip v.7.02 Build 3851:

    16:00

    Утилиты: nnCron v.1.89:

    15:35

    Тестовые приложения: Fraps v.2.1.1:

    15:10

    Graffiti — быть!:

    15:05

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Manager v.1.11:

    14:45

    GV-R80X256V, GV-R80P256V и GV-R80P256D — трио Gigabyte на RADEON X800 XT/RADEON X800 Pro:

    14:44

    Настройщики: Reg Organizer v.2.2:

    14:20

    DK8N — системная плата IWILL на nForce3 Pro 250 — очередной "world´s first":

    14:12

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 1487 Beta:

    13:55

    Диагностика: PC Wizard 2004 v.1.63:

    13:30

    Мировой рынок памяти: аналитики пересматривают прогнозы:

    13:22

    Общение в сети: Messenger Plus! v.3.00.92:

    13:05

    Мультимедиа: VideoLAN v.0.7.2 Final:

    12:40

    Fujitsu: стеклянные "блины" жестких дисков будут производиться самостоятельно:

    12:17

    AMD выпускает новые микропроцессоры Geode, присваивает им новые рейтинги:

    12:15

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.0.0.5 Beta Build 0523:

    12:15

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R308 22.05.2004:

    11:50

    Кодеки: Codec Pack All in 1 v.6.0.1.2:

    11:25

    NVIDIA раскрыла детали NV45, партнеры ATI недовольны:

    11:14

    Обновление прошивок для приводов AOpen, CyberDrive, Phillips и Teac:

    11:05

    Kingston начинает выпуск карт MMC 4.0:

    10:55

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 мая):

    10:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 17 по 23 мая 2004 года):

    10:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 17 по 23 мая 2004 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 17 по 23 мая 2004 года):

    10:00

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